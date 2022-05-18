شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر : الأهلى قادر على التتويج القارى.. وعجبني الضغط على الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق أن الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي رغم إقامة المباراة في المغرب.

وقال الصقر في مداخلة هاتفية لبرنامج مش كورة وبس مع الإعلامية نهاوند سري عبر إذاعة اون سبورت اف ام:"معدن لاعبي وإدارة الأهلي يظهر في الوقت الصعب لذا اري ان كفة الأهلي هي الأرجح للتتويج بدوري الأبطال الإفريقي"

ويضيف الصقر :"خبرات لاعبي الاهلي سلاح مهم في مواجهة الوداد ، وموسيماني قادر علي ايجاد توليفة مناسبة للمباراة المرتقبة".

وتابع أحمد حسن :"الجيل الحالي للاهلي يملك إمكانيات تؤهله للتتويج القارى ثلاث مرات علي التوالي ، ويستطيعون تسجيل أسماؤهم بحروف من ذهب في تاريخ الأهلي ".

وأكمل :" عجبني ضغوط الأهلي علي الكاف قبل اختيار حكم النهائي لإقرار العدالة التحكيمية ، ووجود الفار يسهل الأمر ".