شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستعد لمواجهة بيراميدز دون راحة..وتغييرات مرتقبة فى تشكيلة زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أغلق عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندرى ، صفحة مباراة فيوتشر والهزيمة برباعية مقابل ثلاثة أهداف فى الجولة الأخيرة ببطولة الدورى، حيث يعود الفريق فى السابعة من مساء اليوم للتدريب على ملعب النادى بسموحة للاستعداد للمباراة الهامة والمرتقبة أمام بيراميدز والمقرر لها الأحد المقبل على استاد الأسكندرية فى التاسعة مساءا ضمن مباريات الأسبوع العشرين من البطولة .

ويسعى النحاس خلال الأيام القليلة القادمة فى علاج الأخطاء الدفاعية القاتلة والتى أصبحت لغز يحير الجهاز الفنى والذى قام خلالها باللعب بجميع المدافعين لسد تلك الثغرة ولم تفلح المحاولات حتى الان .

ومن المنتظر إجراء تعديلات فى التشكيل خاصة فى مركز حراسة المرمى حيث يصادف محمد عبد المنصف سوء حظ غريب خلال المباراتين الأخرتين ودخل مرماه 9 أهداف ومن المؤكد إعطاء الفرصة لأحمد يحيى خلال المباراة القادمة كما ينوى الجهاز التعديل فى الجبهة اليمنى لسد الثغرات وخاصة أن بيراميدز لديه قوة ضاربة قوية يسعى النحاس للتصدى لها.

ويسعى الجهاز الفنى واللاعبين لمصلحة الجماهير الغاضبة حيث أصبحت المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز رغم قوة المنافس لعدم التعرض للدخول فى مرحلة المطبات الصعبة والمنافسة على الهبوط ، وأعلنت لجنة الكرة بالاتحاد دعم الجهاز الفنى واللاعبين للخروج من الأزمة والابتعاد عن مرحلة الخطر.