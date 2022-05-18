شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك.. الشحات وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره البنك الأهلى في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بتأهله للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين في مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى في النهائي المرتقب.

ويبدو تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

في المقابل يحتل البنك الأهلى المركزالثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.