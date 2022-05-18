شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتدرب على استاد القاهرة السبت قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمقاصة على خوض تدريبه الأخير قبل مباراته ضد سيراميكا يوم السبت المقبل على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري والمقرر إقامتها على استاد المقاولون العرب.

ويحصل فريق المقاصة على راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد الفوز على الجونة أمس الثلاثاء بهدف نظيف على أن يستأنف تدريباته غدا الخميس.

ويتدرب فريق المقاصة على الملعب الرئيسي لاستاد الفيومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة قبل أن يخوض مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد قبل خوض مباراة سيراميكا.

ونجح فريق مصر المقاصة في الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف لمحمد عادل أمو في الدقيقة 15 في المباراة التي جمعت الفريقين ، علي استاد خيري بشارة ضمن الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح مصر المقاصة في تحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلي النقطة 13 فى المركز السابع عشر والقبل الأخير جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

واستمر الجونة في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 11 هزيمة ، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 25 هدفا.