شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي ظهر اليوم ،الأربعاء، والد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد صراع مع المرض خلال الأسابيع الماضية.

وحرص أكثر من عضو بمجلس إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية على زيارة والد محمد سراج الدين في المستشفى التى كان يمكث بها خلال المرض قبل أن يتوفى اليوم.

ونعى أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية ببالغ الحزن والأسى اللواء زكريا سراج الدين والد المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. في وقت سابق ، قال محمد سراج، أن ملف العلاقات الخارجية بين النادي الأهلي والمؤسسات العالمية كان على رأس أولويات المجلس الحالي ونحاول فيه إبراز النادي الأهلي كمؤسسة عملاقة تستحق أن تكون نموذجا على المستوى العالمي وليس المحلي أو القاري فقط". وأضاف سراج الدين في تصريحات تليفزيونية سابقة : تحدثنا في سبتمبر 2019 مع نادي ريال مدريد من أجل أن نقيم مباراة ودية هناك مع الأهلي، وكان من المفترض أن تقام المباراة في أغسطس 2020 ولكن بسبب فيروس كورونا الأمر توقف، ووارد أن نعيد الحديث في هذا الموضوع مرة أخرى".