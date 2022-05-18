شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوى غضب محمود متولى بعد أزمة الاستبعاد بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى الجهاز الفني للأهلي غضب محمود متولى مدافع الفريق حيث تحدث أكثر من عضو بالجهاز مع اللاعب وطالبوه بالصبر وعدم الإستسلام لعدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي الفترة الماضية واستبعاده من قائمة المباريات وآخرها مباراة البنك الاهلى المقرر لها الليلة رغم وجود إصابات عديدة فى خط الدفاع والوسط على رأسها غياب ياسر ابراهيم وبدر بانون وحمدى فتحى وعمرو السولية واليو ديانج.

وتحدث أعضاء بالجهاز الفني للأهلي مؤخراً مع محمود متولى عن ضرورة التركيز في التدريبات وبذل مجهود مُضاعف لأن الفرصة ستأتي له فريباً وعليه أن يستغلها ولا يستسلم للروح الإنهزامية ، وأكدوا له أن غضبه من عدم المشاركة نتيجة طبيعية ويؤكد على حماسه وإصراره على المشاركة في المباريات.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، مع البنك الأهلي باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

واعلن بعدها بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق، القائمة التي سيخوض بها مباراة البنك الأهلي، وجاءت كالتالي:



محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير وزياد طارق.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة لكنه خاض14 مباراة فقط ، فيما يحتل البنك المركز الثامن برصيد 24 نقطة جمعهم من 17 مباراة.



ويدخل الأهلي مباراة الليلة بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً عقبة فريق وفاق سطيف الجزائري بالفوز عليه برباعية نظيفة في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم التعادل معه بهدفين لمثلهما بالجزائر في لقاء العودة ، ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري أمام الوداد بالمغرب.