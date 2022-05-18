شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: هدفنا إنهاء الموسم فى المربع الذهبى والتتويج بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، عن رضاه بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما أمس على استاد السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال عبد الكريم، فى تصريحات لبرنامج "كيك أوف" على إذاعة أون تايم إف إم، إن الفوز على الاتحاد مهم وجاء فى توقيت جيد بعد الهزيمة فى المباراة الماضية أمام فاركو، ونستعد لمباراة المصرى البورسعيدى المقبلة، مضيفاً أن الفريق يطمح إنهاء الموسم فى المربع الذهبي بالإضافة إلى التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية.

وأضاف المدرب العام لفيوتشر أن الدورى المصرى صعب، وهناك أكثر من فريق مميز والأفضل من سيستمر، ومن الصعب توقع نتيجة أى مباراة، متابعا أن الفريق الذى يملك لاعبين احتياطى مميزين هو من يستطيع الاستمرار فى المنافسة على بطولة الدورى.

وحقق فريق فيوتشر الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن لقاءات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بالدقيقة 25 و أحمد رفعت بالدقيقة 29 و أيمن الصفاقسى بالدقيقة 38 و كريم نيدفيد بالدقيقة 64 بينما جاءت أهداف فريق الاتحاد السكندرى عن طريق إبراهيم حسن بالدقيقة 62 و بناجمين بواتينج بالدقيقة 72 و78.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 31 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق الاتحاد السكندرى عند النقطة 19 محتلا المركز الثالث عشر.