شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل : المنافسة على الدورى بين الأهلى و الزمالك فقط وأتمنى بناء جيل جديد لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نبيل مدرب منتخب مصر والمقاولون الأسبق أنه لابد من بناء جيل جديد لمنتخب مصر قادر على حصد البطولات خلال المرحلة المقبلة حيث الجيل الحالى بذل مجهود كبير و لكن لن يقدر على حصد اى بطولة لذلك لابد من التجديد و وضع خطة طويلة المدى للمنتخبات الوطنية المختلفة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وأوضح علاء نبيل خلال تصريحات لليوم السابع أن المنافسة على بطولة الدورى المصرى الممتاز تنحصر بين الأهلى و الزمالك فقط ولا يوجد نادى قادر على الدخول معهم بسبب قوتهم الجماهيرية .

وأقترب علاء نبيل المدرب العام الاسبق لمنتخب مصر ورئيس قطاع الناشئين بنادى زد حاليا من تولى القيادة الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة خلفا للبرتغالى فينجادا .

ويعد علاء نبيل أحد أبناء قلعة ذئاب الجبل وكان قد تولى مسبقًا قيادة قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بالإضافة إلى القيادة الفنية للفريق الأول لذئاب الجبل والمدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول مع الراحل محمود الجوهري و لديه خبرة كبيرة في مجال المنتخبات الوطنية و اعداد الناشئين.

و أسند مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، ملف اختيار المدير الفني الجديد لاتحاد الكرة، إلى حازم إمام و محمد بركات عضوى مجلس الإدارة.

وتم تكليف الثنائي إمام و بركات بمراجعة برامج الأجهزة الفنية للمنتخبات المختلفة، واختيار مدير فني جديد للاتحاد وكذلك تشكيل لجنة فنية تتولي وضع البرامج الفنيه واختيار الأجهزة الفنية للمراحل السنيه الأخرى.