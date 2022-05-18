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شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. نادية عنتر لاعبة المصارعة السابقة: بحب الكبسة وشاروخان وبسمع أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى نادية عنتر لاعبة المصارعة السابقة .
نادية عنتر وزوجها
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
البيزنس الخاص بى
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
الكبسة
من نجمك المفضل ؟
شاروخان
اللاعبة فى الجيم
من مطربك المفضل ؟
احمد سعد
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
مدربة منتخب مصر للكابادي عندي شركة خدمات رياضية وسنتر كامل
لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟
ولا حاجة
اللاعبة اثناء ممارسة الرياضة
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
مفيش حد
بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟
الاثنين
نادية عنتر لاعبة المصارعة السابقة
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟
انا بالفعل زوجى الدكتور اسامة سعيد هاشم رئيس الإتحاد الإفريقي والمصري للكابادي
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟
محصلش خالص، هو دائما بيدعمنى ويساندنى