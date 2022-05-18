شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. نادية عنتر لاعبة المصارعة السابقة: بحب الكبسة وشاروخان وبسمع أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، نجمة اليوم فى برة الملعب هى نادية عنتر لاعبة المصارعة السابقة .



نادية عنتر وزوجها