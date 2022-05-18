شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والبنك فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحا بتأهله للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالى، بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين فى مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى فى النهائى المرتقب.

س: ما موقف الأهلى والبنك فى جدول الدورى قبل صدام الليلة ؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولا يزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

في المقابل يحتل البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

س: ماذا فعل الأهلى والبنك فى آخر ظهور بالدورى؟

ج: تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية ثم الطلائع بهدف دون رد ليمنح الأهلى هدية جديدة. وتعادل البنك الأهلى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى والبنك ؟

ج: التقى الفريقان فى 4 لقاءات، فاز الأهلى مرة واحدة بينما تعادل الفريقان فى 3 لقاءات وسجل الأهلى 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

س: ما القيمة التسويقية للأهلى والبنك ؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية للبنك الاهلى 5.93 مليون يورو.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك ؟

ج: ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.