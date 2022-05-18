شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشباب فى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي ، التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 14 – 16 سنة ، في شهر يونيه المقبل ، للعام الثاني علي التوالي .

يعقد اليوم الأربعاء ، اتحاد التنس ، اجتماع مجلس إدارة ، لبحث عدد من الملفات الهامة والتي جاء في مقدمتها بحث استضافة البطولة العربية للتنس للناشئين في شهر يوليو المقبل ، والتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب.

ومن ناحية أخري، يواصل رئيس وأعضاء وحدة النزاهة بالاتحاد الدولى للتنس، عقد جلساته مع الاتحاد المصرى للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى، لبحث سبل التعاون مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد جلسات مع المدربين واللاعبين والإداريين فى كل القطاعات من أجل توعيتهم بقوانين النزاهة بالاتحاد الدولى.

وقام أعضاء وحدة النزاهة بالاتحاد الدولى للتنس بالعديد من الزيارات لعدد من الأندية التى تستضيف بطولات التنس لمشاهدة عدد من المباريات.

وكان منتخبات مصر لناشئى وناشئات التنس قد حققوا نتائج متميزة فى بطولة شمال أفريقيا فى تونس بعد حصد 4 ميداليات متنوعة ثلاث فضيات وبرونزية، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 25 يونيو المقبل والمؤهلة الى بطولة كأس العالم للناشئين.