شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع صافرة الحكم أمين عمر قبل مواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات الثامنة من مساء اليوم يلتقى فريق الأهلى مع نظيره البنك الاهلى في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام بإستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر .

ويتولى إدارة المباراة تحكيميا الدولى أمين عمر ، و يعاونه كلا من أحمد حسام طه ، وسمير جمال، ومحمد العتباني رابعا ، ومحمد سلامة حكم فيديو، وهاني عبد الفتاح مساعد فيديو.

وقبل المواجهة بين الفريقين نرصد نتائج الأهلى مع صافرة أمين عمر ..

مباراة الأهلى و البنك اليوم ، تٌعد المواجهة رقم 16 في المباريات التي تولى أمين عمر إدارتها للاهلى حيث سبق وادار 15 مباراة سابقة للفريق الأحمر ، كانت الأولى في موسم 2013/2014 ، فيما كانت الأخيرة أمام سيراميكا في الجولة 23 الموسم الماضى .

حقق الأهلي الفوز في 10 مباريات من التي أدارها أمين عمر له ، فيما خسر في لقاءين وتعادل في 3 مباريات، وكانت أكبر نتائج المارد الأحمر تحت قيادته أمام بتروجت والداخلية عندما فاز الفريق برباعية نظيفة فيهما، وامام سيراميكا بنفس النتيجة .

أشهر أمين عُمر 18 كارت أصفر في مبارياته للأهلي تحولت واحدة منهم إلى حمراء في وجه صالح جمعة أمام مصر المقاصة، في المباراة التي خسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين، فيما احتسب 4 ركلات جزاء كانوا جميعهم لصالح القلعة الحمراء ، 31 هدف سجلها لاعبى الأهلى في المباريات التي تولى أمين عمر إدارتها للاحمر في جميع المباريات .