ماذا قدم موسيمانى مع الأهلى في الدوري قبل صدام البنك؟.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - أرقام موسيمانى مع الأهلى في الدوري

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 52 مباراة بالدوري حقق الفوز فى 35 لقاء وتعادل فى 14 وخسر ثلاثة مباريات الأولى أمام سموحة 2-1 فى الوقت القاتل والثانية أمام غزل المحلة بهدف دون رد، والثالثة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد وسجل المارد الاحمر 110 أهداف وتلقت شباكه 38.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس مصر

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس مصر فاز بها جميعاً، وسجل المارد الأحمر 10 أهداف وتلقت شباكه 5 .

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 6 مباريات بكأس العالم للأندية حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مباراتين الأولى أمام بالميراس البرازيلى بهدفين دون رد والثانية أمام بايرن ميونخ الالمانى بهدفين دون رد ، وسجل المارد الاحمر 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في السوبر الأفريقى

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى مباراتين بالسوبر الأفريقى الاولى أمام نهضة بركان والثانية أمام الرجاء وفاز بها وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفا.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في السوبر المحلى

لعب مباراة واحدة أمام طلائع الجيش وخسرها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس رابطة الأندية

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس رابطة الأندية المحترفة فى غياب اللاعبين الدوليين ولم يحقق الفوز وتعادل فى أربع مباريات وخسر لقاءً وحيداً أمام سموحة بثلاثية دون رد، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 .

رحلة موسيمانى مع صن داونز

قاد موسيماني صن داونز فى 332 مباراة بكافة المنافسات، محققاً الانتصار فى 187 مباراة، والتعادل فى 78 لقاء، والهزيمة فى 67 مواجهة.

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 - 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.