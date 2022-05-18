شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى والبنك قبل صدام الدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع البنك الأهلى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحا بتأهله للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين في مجموع المباراتين ليضرب موعداً مع الوداد المغربى في النهائي المرتقب.



مواجهات الاهلي والبنك

التقى الفريقان فى 4 لقاءات، فاز الأهلى مرة واحدة فيما تعادل الفريقين في 3 لقاءات ، سجل الاهلى 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

أول مباراة بين الأهلى والبنك انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الدوري بينما أخر مباراة انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين فى كأس رابطة الاندية المحترفة.

وتعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة. وتعادل البنك الأهلى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.