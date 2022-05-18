شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستعيد حميد ماو و أشرف السيد قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق غزل المحلة الثنائى شرف السيد و التنزانى حميد ماو، استعدادا لمواجهة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب انتهاء إيقافهم مباراة بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

ويسعى مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة لاستغلال الحالة المعنوية للفريق عقب الفوز على إيستران كومبانى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبى للتواجد في المنطقة الأمانة بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 24 من الشهر الجارى عن أن تقام على ستاد بتروسبورت .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في مثلهم و التعادل في 9 مباريات .