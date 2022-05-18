اتحاد التنس يكرم الوكالة الدولية للنزاهة

القاهرة - سامية سيد - قام رئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى بتكريم وفد الوكالة الدولية لنزاهة التنس وذلك على هامش حضور الوفد إلى مصر وفى حضور نائب رئيس الاتحاد حسن العروسى والسكرتير العام المهندس وليد سامى.

واهدى الشافعى درع اتحاد التنس إلى الرئيس التنفيذى للوكالة خلال زيارة الوفد لنادى الجزيرة .

ووجه الرئيس التنفيذى للوكالة الشكر إلى اتحاد التنس مثنياً على التطور الواضح الذى يشهده التنس المصرى سواء على المستوى الفنى بظهور لاعبين مصريين عالميين او مستوى المنشأت.

وتواجد وفد الوكالة بالقاهرة و التى تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للتنس لتدعيم نزاهة اللعبة البيضاء و محاربة أى تلاعب فى المباريات وذلك ضمن برنامج التوعية لكل البلدان فى العالم.

وقام وفد الوكالة الدولية لنزاهة التنس بزيارة أكثر من نادى وحضور عدة بطولات دولية ومحلية فى تلك الاندية وعقد اعضاء الوفد اكثر من جلسة مع أولياء الأمور واللاعبين الكبار والناشئين والمدربين وركزوا خلالها على ضرورة الحفاظ وتدعيم نزاهة اللعبة البيضاء.