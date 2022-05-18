شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : أوناجم وبن شرقي يكرران سيناريو فرجانى ساسى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي خالد الغندور ، أن الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي لاعبا الزمالك ، استقرا علي الرحيل عن الفريق مع نهاية عقدهما في اخر شهر يونيه حال عدم التجديد لهما، مضيفا أن الثنائي لن يستمرا مع الفريق الأبيض حتي نهاية الموسم الحالي الذي ينتهي في نهاية أغسطس المقبل.

وقال خالد الغندور في تصريحات إذاعية علي أون سبورت أف أم ، أن الثنائي المغربي في حال عدم تجديدهما مع الفريق الأبيض سيكون من الصعب استمراهما مع الزمالك حتي نهاية الموسم أسوة مما حدث مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، حتي يتمكنا من الانضمام إلي فريق جديد في الانتقالات الصيفية المقبلة ، وأن استمرارهما مع نهاية الموسم يهدد انتقالهم إلي أي فريق جديد.

ومن ناحية أخري، عنف البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبيه عقب الخسارة من طلائع الجيش، أمس، بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ19 للدورى، حيث أكد فيريرا للاعبيه أنهم كانوا دون المستوى وظهروا فى الملعب بأسوأ مستوى لهم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى للفريق أن فيريرا سيطرت عليه حالة من الغضب عقب الخسارة، بسبب ظهور اللاعبين بمستوى سيئ للمباراة الثانية على التوالى، مشددا على أن البرتغالى سيعقد عدة جلسات مع اللاعبين خلال الفترة الحالية لمحاولة إعادة تهيئتهم نفسيا، خاصة أن الفترة المتبقية من عمر الدورى لا تقبل خسارة نقاط أخرى.