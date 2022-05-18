شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلى ينهيان إجراءات السفر للمغرب قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالنادى الاهلى انهاء اجراءات السفر للمغرب بعد قرار مجلس القلعة الحمراء لهم بالسفر خلال الأيام القليلة المقبلة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي، قبل موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، والتى أعلن "كاف" عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم.

وضرب النادي الأهلي موعد مع الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما تأهل على حساب وفاق سطيف، فيما وصل الوداد المغربي على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولى.