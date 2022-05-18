شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة لكرة اليد المواجهة المرتقبة بين فريقى الأهلى والزمالك، غدا الخميس، فى إطار نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى النيجر.

تقام مباراة نهائى الكؤوس الأفريقية فى تمام السابعة مساء غداً بتوقيت القاهرة وسط ترقب قوى لجماهير القطبين لهذه المواجهة المهمة التى تقام خارج الديار فى نهائى مصرى خالص.

تأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى 35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر، قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقى وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد قبل الماضى على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

تتكون القائمة الأفريقية ليد الزمالك فى البطولة من قائد الفريق أحمد الأحمر، حراسة المرمي: كريم هنداوي – محمود خليل فلفل – هشام باسم السبكى ، و جناح أيسر: عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن دودو – مازن رضا.

وفى الظهير أيسر: يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح وفى صانع ألعاب : محمد علاء لوكا – محمد البسيوني مودي – سيف الدرع و فى جناح أيمن: أكرم يسري – حازم ممدوح ظهير أيمن: احمد حسام مصطفي بشير الدائرة: محمد رمضان هتلر – شادي خليل – محمد طارق.