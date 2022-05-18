تاريخ الأهلى و الزمالك فى الكؤوس الأفريقية.. 5 / 4 للأبيض

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب لجماهير كرة اليد المصرية لمواجهة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك المحدد لها السابعة مساء غدا الخميس ، فى إطار نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية المقامة فى النيجر .

و يشهد تاريخ الفريقين فى هذه البطولة ، حصول الزمالك على اللقب 5 مرات من قبل أعوام ، 1985، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2016 ، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام ، 2013 ، 2017 ، 2018 ، 2020 .

تأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى فى هذه النسخة بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.

وتوج "رجال يد الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد قبل الماضى على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.