شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل ختام الجولة 19 للمسابقة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث يواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن تصحيح المسار المحلى متسلحاً بتأهله للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالى بعد تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى بسداسية مقابل هدفين فى مجموع المباراتين، ليضرب موعداً مع الوداد المغربى فى النهائى المرتقب.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022 برصيد 11 هدفا، وواصل النيجيري جون ايبوكا مهاجم إنبى مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم بعدما وصل للهدف التاسع فى المركز الثانى بقائمة الهدافين.

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (9 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (9 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 33 نقطة

فيوتشر - 31 نقطة