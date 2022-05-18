شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لاستبعاد بعض لاعبي الزمالك في المباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا ، لاستبعاد بعض اللاعبين من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة بعد تدهور مستوى بعض اللاعبين مما ادي لتدهور نتائج الفريق.

ويرغب فيريرا في اراحة بعض اللاعبين لحين استعادة مستواهم وتركيزهم، وفي مقدمتهم يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وعمر السعيد ، علي ان يتم الاعتماد علي المميزين من الناشئين في بعض مباريات كأس مصر تمهيدا للدفع بهم في مباريات الدوري.

من ناحية أخرى عنف البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه عقب الخسارة من طلائع الجيش أمس بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدورى، حيث أكد فيريرا للاعبيه انهم كانوا دون المستوى وظهروا في الملعب بأسوأ مستوى لهم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق ان فيريرا سيطرت عليه حالة من الغضب عقب الخسارة، بسبب ظهور اللاعبين بمستوى سئ للمباراة الثانية علي التوالي، مشددا علي ان البرتغالي سيعقد عدة جلسات مع اللاعبين خلال الفترة الحالية لمحاولة إعادة تهيئتهم نفسيا خاصة ان الفترة المتبقية من عمر الدورى لا تقبل خسارة نقاط أخرى.

في سياق مختلف تتجه النية داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك لتسويق أسامة فيصل مهاجم الفريق الشاب والمعار إلى فريق البنك الأهلي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب فشله في تقديم أوراق اعتماده مع فريقه الحالي.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن أسامة فيصل لم يوفق في تجربته مع البنك الأهلي، وهو ما جعله أقرب المرشحين لتسويقه الصيف المقبل، وأضاف المصدر أن الاتجاه هو دخول اللاعب في صفقة تبادلية سواء عن طريق البيع النهائي او تجديد الإعارة ، لتقليل القيمة المالية للصفقات المتوقع ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.