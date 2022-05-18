شكرا لقرائتكم خبر عن نونو الميدا يسعى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع فاركو أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى نونو ألميدا المدير الفنى لفاركو لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجايبة بالدورى خلال المباريات المقبلة بغية اقتحام المربع الذهبى للمسابقة، لاسيما أن الفريق البرتقالى لم يخسر منذ توليه المسئولية، ويستعد فاركو لمواجهة الجونة المقرر لها السادسة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وحصد فاركو 11 نقطة فى 7 مباريات منذ تولى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطى بالتعادل مع البنك الأهلى 2-2 ثم التعادل السلبى مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد وأخيراً التعادل السلبى مع بيراميدز.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.