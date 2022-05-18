بالفيديو.. ميدو يفتح النار على مرتضى وأمير بسبب "نحس الاستاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق، ومقدم البرامج الحالي، مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء ونجله أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بعد تصريحات الثنائي بشأن رغبتهم في تغيير ملعب "استاد القاهرة".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن مجددًا رغبته في تغيير ملعب "استاد القاهرة" نظرًا لعدم قدرة الفريق على تحقيق الفوز بعد الخسارة من طلائع الجيش، أمس الثلاثاء، بنتيجة (1-0) ضمن حسابات الأسبوع الـ19 بمسابقة دوري We المصري.

وقال ميدو في تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"استاد القاهرة يعتبر الاستاد التاريخي للزمالك، ما يحدث قلة أدب".

وأضاف :"الزمالك يلعب في ملعب ثاني؟ ملعب استاد القاهرة شهد تتويج الزمالك بالعديد من البطولات التاريخية".

وواصل :"تصريحات مرتضى وأمير خطأ، عيب هذا الكلام، المدرب مصمم على مشاركة لاعبين دون المستوى".

وأنهى :"المشكلة ليست في ملعب الزمالك".

وكان أمير مرتضى منصور صرح عبر "يلا كورة" في الساعات القليلة الماضية، عن حصول ناديه على موافقة من جانب نادي بيراميدز بخوض الفريق الأبيض مبارياته على ملعب "الدفاع الجوي".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 18 مباراة.