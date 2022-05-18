طومسون لاعب سلة الأهلي لمصراوي: دوري السوبر هو الأهم في مسيرتي مع الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام صديق

أعرب الأمريكي مايكل طومسون محترف الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بعد الفوز بلقب دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3–2.

وقال طومسون في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا سعيد جدًا بحصولي على 5 بطولات مع الفريق في موسم واحد، وسعيد أكثر بالحصول على لقب دوري السوبر الذي يعد الأهم في مسيرتي مع الفريق، لأنه سيمنحنا اللعب في بطولة دوري كرة السلة الإفريقيBAL."

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر لرجال كرة السلة للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدور النهائي بنتيجة 3–2.

وأضاف: "هذا الموسم يعد مميزًا لي وللنادي، ويعد أيضًا من أفضل مواسم النادي تاريخيًا."

وأكد: "نمتلك فريقًا رائعًا وإدارة فنية على أعلى مستوى، وقدمنا كل ما لدينا طوال الموسم سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي."

وتحدث عن أسباب خسارة المباراة الرابعة وقال: "السبب الرئيسي وراء خسارتنا للمباراة الرابعة يرجع إلى انخفاض المستوى الدفاعي خاصةً في بداية المباراة، وحاولنا الفوز بالمباراة لكننا لم ننجح في ذلك."

وعلق محترف سلة الأهلي على تقليد رئيس النادي الميداليات الذهبية وقال: "إنه لشرف عظيم أن أقوم بتقليد رئيس النادي للميداليات الذهبية."

وواصل مايكل طومسون حديثه عن تأهل الأهلي إلى بطولة ال BAL وقال: "التأهل إلى بطولة ال BAL يعد بمثابة إنجازًا كبيرًا؛ فهو سيمنح الفريق فرصة للمنافسة على لقب جديد."

واختتم محترف سلة الأهلي حديثه قائلًا: "أود أن أشكر جمهور النادي الأهلي على هذا الدعم الذي ساعدنا على الفوز بكل هذه الألقاب."