ميدو منتقدًا مرتضى: "الزج باسم الزمالك في القضايا الشخصية جريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك، التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأطلق منصور عدة تصريحات نارية عقب خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك عبر فضائية "الشمس" إن بعض اللاعبين سحبوا العقود الخاصة بهم عقب صدور حكم بحبسه لمدة عامين، كما شدد على أن الفريق الأبيض لن يخوض مبارياته على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزج باسم الزمالك في القضايا الشخصية جريمة".

وتابع: "لاعيبة ايه اللي سحبت عقودها بسبب حكم محكمة".

وأتم: "عيب الكلام اللي بيتقال من رئيس الزمالك وستاد قاهرة ايه اللي نحس!! ده ستاد الزمالك التاريخي اللي فاز بيه بكل بطولاته".

الزج باسم #الزمالك في القضايا الشخصية جريمة.. لاعيبة ايه اللي سحبت عقودها بسبب حكم محكمة؟ عيب الكلام اللي بيتقال من رئيس الزمالك وستاد قاهرة ايه اللي نحس!!ده استاذ الزمالك التاريخي اللي فاز بيه بكل بطولاته..

— Mido (@midoahm) May 18, 2022