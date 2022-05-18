ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك من الجيش.. وقائمة الهدافين بعد صيام زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى الزمالك هزيمته الثانية على التوالي، وذلك بعد خسارته أمام فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب فيكتوري في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، بعد هجمة مرتدة متقنة، بتمريرة من أحمد سمير التي وضعت فيكتوري في وضعية الانفراد، ليسدد على يسار عواد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 26 نقطة محتلًا المركز الثامن بعد تحقيق فوزه السادس هذا الموسم.

وفي الوقت ذاته يتلقى الزمالك الخسارة الرابعة ليتجمد رصيده عند النقطة 41 محتلًا المركز الأول في سلم ترتيب الدوري.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

1- الزمالك - المركز الأول - 41 نقطة من 19 مباراة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 39 نقطة من 18 مباراة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 33 نقطة من 14 مباراة.

4- سموحة - المركز الرابع - 33 نقطة من 19 مباراة.

5- فيوتشر - المركز الخامس - 31 نقطة من 18 مباراة.

6- فاركو - المركز السادس - 27 نقطة.

7- طلائع الجيش - المركز السابع - 26 نقطة.

8- البنك الأهلي - المركز الثامن - 24 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 24 نقطة.

10- غزل المحلة - المركز العاشر - 24 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر - 21 نقطة.

12- المصري - المركز الثاني عشر - 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري - المركز الثالث عشر - 19 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 18 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 17 نقطة.

16- الإسماعيلي - المركز السادس عشر - 17 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 13 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 11 نقاط.

قائمة الهدافين

يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري أحمد سيد زيزو لاعب الفارس الأبيض بـ11 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول برصيد 11 هدفًا.

2- كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري)، مروان حمدي (سموحة)، حون إيبوكا (إنبي) - المركز الثاني برصيد 9 أهداف.

3- محمد هلال (البنك الأهلي) - المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

4- أحمد رفعت وأحمد عاطف وأيمن الصفاقسي (فيوتشر إف سي)، خالد قمر (الجونة)، أمادو نياس (المقاولون العرب) - المركز الرابع برصيد 6 أهداف.

5- عمر السعيد (الزمالك)- محمد مجدي أفشة، محمد شريف وبيرسي تاو (الأهلي) - أشرف بن شرقي (الزمالك)- محمود وادي وإبراهيم عادل (بيراميدز)– ناصر منسي (البنك الأهلي) - المركز الخامس برصيد 5 أهداف.