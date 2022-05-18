مسؤول فرنسي يكشف عن قرار مبابي.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف كارل أوليف، عمدة مدينة بواسي الفرنسية، الستار عن القرار المنتظر لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله.



وكتب عمدة بواسي عبر حسابه على "تويتر": "سيبقى مبابي في باريس، وسيكون ضمن صفوف سان جيرمان الموسم المقبل"، مدعيا أنه يتمتع بمركز إعلامي متميز.

ويستعد باريس سان جيرمان لإنشاء مركز تدريبي جديد في مدينة بواسي، وهو ما دفع عمدة المدينة للحديث عن مستقبل أيقونة الفريق.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، لكن سان جيرمان مصمم على الإبقاء عليه.

وأعلن مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته المقبلة، وسيعلن عنه قريبا جدا.

وربطت العديد من التقارير اسم مبابي بالرحيل إلى ريال مدريد، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس نهاية الموسم.