القادم أسوأ داخل القلعة البيضاء.. مرتضى منصور: بعض اللاعبين سحبوا عقودهم بعد صدور حكم الحبس ضدي

الشارقة - اميمة ياسر - قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن بعض اللاعبين سحبوا عقودهم بعد صدور حكما بحبسه لمدة عامين (في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي)، مشددًا على أن القادم أسوأ داخل القلعة البيضاء.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات عبر فضائية الشمس، قال منصور: "القادم أسوأ وحذرت من 4 أيام، اللاعبون لا يعلمون إذا كان رئيس ناديهم سيكمل عمله أم سيتم حبسه".

وتابع: "لو قعدنا 50 ساعة في مباراة طلائع الجيش لن نسجل أهدافا.. نفس الأمر في مباراة إنبي".

وأضاف: "اللاعبون أبلغوني شخصيا بعدم رغبتهم في اللعب على ملعب ستاد القاهرة".

وواصل: "اتخذت قرارا بعدم استكمال الدوري على ملعب ستاد القاهرة، ولو تم رفض طلبي (مش هالعب عليه أفضل ما أخسر 18 مباراة).. الأمر أصبح "نفسي"، واللاعبون يدخلون المباراة مهزومين قبل بدايتها".

وأكمل: "هل أركز في قضايا، أم ملف تجديد عقود، أم في صفقات جديدة، أم في جمعية عمومية، أم مع فريق كرة السلة!؟.. بعض اللاعبين سحبوا عقودهم بعد صدور حكما بحبسي لمدة عامين".

وأوضح رئيس نادي الزمالك: "تواصلت مع رابطة الأندية وأبلغتهم بعدم خوض مباريات الفريق على ملعب ستاد القاهرة.. هل ليس من حقي اختيار الملعب؟".

وتابع: "حصلت على موافقة من نادي بيراميدز بخوض مباريات الزمالك على ملعب الدفاع الجوي، ومسئولو بتروسبورت عرضوا علي الأمر ووافقت.. لماذا رفضت رابطة الأندية طلبي؟".

وأتم: "وزير الشباب والرياضة تسلم خطاب بعدم خوض الزمالك مبارياته في ستاد القاهرة.. اسألوه مين اللي مش موافق؟".