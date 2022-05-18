ملامح أول قائمة لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر - ينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب، يوم 30 مايو الجارى، استعدادا لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأعلن جلال قائمة المحترفين فى الساعات الماضية، وضمت أحمد حجازى وسام مرسى وكريم حافظ وأحمد حسن كوكا وأحمد حمدى ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان، بالإضافة إلى القائد محمد صلاح.

وتشير مصادر خاصة إلى رغبة إيهاب جلال فى منح الفرصة كاملة لبعض النجوم والمواهب فى الدورى المصرى فى قائمة المنتخب المقبلة، وهناك اتجاه داخل المنتخب لضم أحمد حمدى عبد القادر، لاعب الأهلى، ومحمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، وهشام صلاح، لاعب الاتحاد السكندرى، ومصطفى شلبى، لاعب فريق إنبى.

ويرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر، أن هناك بعض الأسماء تستحق أن تحصل على كامل فرصتها فى الفترة الحالية مثل إمام عاشور وأحمد سيد زيزو وياسر إبراهيم ومحمد هانى وإبراهيم عادل ومحمد حمدى ورمضان صبحى.

فى الوقت الذى استقر خلاله المدير الفنى لمنتخب مصر، على تواجد محمد شريف ومحمد مجدى أفشة ضمن قائمة المنتخب المقبلة.