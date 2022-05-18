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والدك كان يركلنى .. الأسطورة رونالدو يلعب جوار ابن زميله الفتى الواعد

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الشارقة - اميمة ياسر - تداول رواد التواصل الاجتماعى صورا للنجم البرتغالى ، 37 عاما، مع ابن أحد زملائه القدامى فى الملاعب.

فقبل 13 عاما بالتمام والكمال وتحديدا فى 2008/2009 لعب الدون ضد النجم الويلزى روبى سافاج فى الدورى الإنجليزى، وكان كريستيانو النجم الصاعد والفتى الذهبى فى مانشستر يونايتد، وبالأمس ظهر فى تدريبات المان يونايتد رفقة تشارلى ابن سافاج.

ونشر سافاج مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لابنه مع رونالدو، وعلق عليه مازحا: "والدك كان يركلنى"، فى إشارة إلى أن النجم البرتغالى يشكو سافاج لابنه وكيف كانت تدخلاته عنيفة لمحاولة إيقافه.

ولعب رونالد ضمن صفوف مانشستر يونايتد فى الفترة من 2003 حتى 2009 قبل أن يرحل إلى ليلعب ضمن صفوفه حتى 2018 ومنه إلى يوفنتوس قبل العودة إلى الشياطين الحمر فى 2021.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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