إدارة الأزمة .. الأهلى يمهل «كاف» 72 ساعة لتنفيذ شروطه الصارمة

الشارقة - اميمة ياسر - أمهلت لجنة إدارة أزمة ملعب نهائى دورى أبطال إفريقيا بالنادى الأهلى، الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، 72 ساعة بحد أقصى للرد على طلباته بخصوص ملعب النهائى.

وحدد الأهلى 6 مطالب من الـ"كاف"، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم برئاسة محمود الخطيب، وطالب بالرد على المطالب الأربعة الأولى وهى:

1. المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدورى الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذى ستقام عليه المباراة - تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادى الأهلى) لإرساء العدالة بين طرفى اللقاء، وأن النادى سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلى وجماهيره، وذلك وفقا لأسعار التذاكر التى ينتظر النادى إبلاغه بها من قبل «كاف» بشكل عاجل.

2. المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادى الأهلى (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط، وأن يقوم «كاف» بالتأكيد والإلزام للجهات المسئولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك.

3. المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلى وجماهيره التى ستصاحب الفريق طوال الرحلة. والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى لوائح الاتحادين الإفريقى والدولى، والتى تمنع أى تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.

4. المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلى على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذى تقام عليه المباراة.

كما طالب الأهلى بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل فى أى أزمات أو احتجاجات فى مسابقات «كاف» المختلفة.

وأكد ضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـ«VAR» من أوروبا أسوة بما تم فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، لا سيما وأن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية فى بطولة العالم للأندية.