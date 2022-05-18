خاص.. تطور جديد في ملعب الزمالك بعد طلب مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن إدارة ناديه حصلت على موافقة من جانب نادي بيراميدز، باستكمال الفريق الأبيض مبارياته في الموسم الحالي على ملعب "الدفاع الجوي".

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن إدارة بيراميدز أبلغت مسئولي الزمالك بالموافقة على خوض الفريق الأبيض مبارياته بشرط الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

وعلم "الخليج 365" في وقت سابق صعوبة خوض الزمالك مبارياته على ملعب "بتروسبورت" في الموسم الحالي (2021 - 2022) بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية. طالع التفاصيل

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن مجددًا برفضه خوض فريق الكرة مبارياته على ملعب "استاد القاهرة". طالع التفاصيل

وتلقى فريق الزمالك خسارة جديدة مساء أمس الثلاثاء على يد فريق طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ19 بمسابقة دوري we المصري، لتكون الخسارة الثانية على التوالي لبطل الدوري بعد الهزيمة من إنبي الأسبوع الماضي بنتيجة (2-0).

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة ليظل الفريق الأبيض في صدارة الدوري متفوقًا على بيراميدز بثلاث نقاط والذي يمتلك مباراة أقل.