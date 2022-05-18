مجاهد يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن أزمة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، أن مسؤولية تنظيم مسابقة دوري أبطال أفريقيا يعود للاتحادات القارية وليس على الأندية، موضحًا أن خلال تواجده على رأس الاتحاد تم تنظيم أكثر من مسابقة.

وصرح مجاهد في عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"نظمنا البطولة العربية وبطولة الصالات ونظمنا أيضًا أول نسخة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات".

وعن أزمة نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، رد :"كاف وجه خطابًا لجميع الاتحادات بتقديم العروض حتى نهاية فبراير الماضي، وكان من المفترض أن يقدم اتحاد الكرة طلبًا للاستضافة خاصة مع مشاركة الأهلي والزمالك".

وشهدت الفترة الماضية أزمة بين "كاف" والأهلي بشأن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إسناد تنظيم المباراة للمغرب والتي تشهد تواجد فريق الوداد البيضاوي المغربي طرفًا في النهائي.

وأعلن "كاف" في الساعات الماضية بصورة رسمية، بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والأهلي على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في 30 من الشهر الجاري.

وتطرق مجاهد للحديث عن حقيقة اتفاقه مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق حول الضغط على الأهلي من حيث مبارياته في مسابقة دوري We المصري بالنسخة الماضية.

ورد مجاهد :"ما هي المشكلة، ما حدث أننا عقدنا اجتماعًا مع جميع الأندية، الزمالك كان يطلب تأجيل مبارياته حتى يتساوى مع الأهلي، والزمالك في الموسم الماضي خاض مبارياته مضغوطًا مثل الأهلي".

وأنهى :"نفس الأمر يتكرر في الموسم الحالي، لا يوجد اتفاق بين اتحاد الكرة والزمالك، وبالفعل جميع الفرق خاضت مبارياتها بشكل مضغوط في آخر ستة أسابيع".

وكان حسين لبيب كشف الخميس الماضي خلال ظهوره عبر "إم بي سي مصر" بأنه اتفق مع اتحاد الكرة السابق على ضغط مباريات الأهلي في الموسم الماضي.