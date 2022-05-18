"مكافآت ضخمة".. رئيس الوداد يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، رصد مكافآت مالية ضخمة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "Le 360" المغربية، فإن الناصيري رصد مكافآت تصل لـ15 مليون سنتيم مغربي (ربع مليون جنيه مصري تقريبًا).

ويأتي ذلك لتحفيز اللاعبين من أجل الظفر باللقب الأفريقي الثالث في تاريخ الوداد بعد عامي (1992) و(2017).

وكان فريق الوداد البيضاوي وصل للمباراة النهائية بعد تخطي فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بالفوز عليه بنتيجة (4-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، وصل الأهلي للنهائي للمرة الثالثة على التوالي عقب الفوز على فريق وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن النهائي الأفريقي سيقام في 30 من الشهر الجاري على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بحسب بيان رسمي أصدره "كاف" أمس الثلاثاء.