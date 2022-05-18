أسطورة ليفربول ينصح محمد صلاح بالاستمرار مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

وجّه جيمي كاراجر أسطورة ليفربول نصيحة إلى محمد صلاح نجم "الريدز" الحالي، بتجديد عقده مع النادي، وأن يرى بعين الاعتبار كيف عانى العديد من النجوم بعد خروجهم من قلعة "أنفيلد".

وحتى الآن لم يجدد صلاح عقده مع ليفربول، الذي ينتهي في صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل)، بعد مفاوضات استمرت عدة شهور.

وقال كاراجر في حديثه على شبكة "سكاي سبورتس" عن مباراة ساوثهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي أمس الثلاثاء: "أعتقد أن (ساديو) ماني سيجدد عقده، فيما يظل مستقبل صلاح معلقا، بينما قد يرحل (روبرتو) فيرمينو مجانا في نهاية الموسم المقبل".

وأضاف المدافع الإنجليزي السابق: "أرى أن صلاح عليه أن يوقع عقدا جديدا، لقد حوّل يورجن كلوب اللاعبين الجيدين إلى رائعين وصلاح واحد منهم".

وأتم: "محمد صلاح يجب أن يتعظ مما حدث مع اثنين أو ثلاثة لاعبين غادروا واعتقدوا أن العشب كان أكثر خضرة خارج ليفربول، لكن الأمور لم تتم كما توقعوا".