هل وقع مهند لاشين للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك، موضحًا أن إدارة ناديه قد تسمح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال لاشين في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"لديّ عروض جيدة ولن أستطيع أن أتحدث عن ذلك 100% حتى أتلقى عروضًا رسمية".

وأضاف :"بنسبة كبيرة هناك رغبة من النادي بأنني متاح للبيع في الموسم المقبل".

وعن توقيعه للزمالك، رد :"الزمالك نادي كبير ولا يتحدث مع لاعب في منتصف الموسم".

وأكمل :"أنا لا أفضّل التوقيع لأي نادٍ قبل التفاوض مع إدارة الطلائع".

وأنهى :"تركيزي الآن مع فريقي لكي أقنع أي نادٍ للتعاقد معي سواء من مصر أو خارج مصر".

وكان مصدر كشف لـ"الخليج 365"، الأحد الماضي، بأن هناك جلسة بين مسئولي الزمالك وإدارة طلائع الجيش لحسم صفقة صاحب الـ25 عامًا. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن لاشين شارك مع فريقه أمس الثلاثاء ضد الزمالك، ليقود طلائع الجيش للفوز بهدف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ19 بمسابقة دوري we المصري.