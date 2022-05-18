تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

جدول ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 مايو/آيار 2022 في جميع البطولات والمنافسات في كافة أنحاء العالم.



في أوروبا، يُلعب اليوم نهائي الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت الألماني وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وفي الدوري المصري يعود النادي الأهلي مرة أخرى للظهور المحلي، ويلعب مباراة ضد البنك الأهلي، ويحاول المارد الأحمر تحسين النتائج مرة أخرى والعودة لنغمة الانتصارات في الدوري.

في الدوري التونسي يحل النجم الساحلي ضيفًا على الإفريقي في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

أيضًا في الدوري الجزائري يستضيف شباب بلوزداد نادي وفاق سطيف الذي ودع دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي.

تنطلق مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2022 اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة بين آينتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز.

يواجه الأهلي اليوم نادي البنك الأهلي في الجولة 19 من الدوري المصري على استاد المقاولون العرب.

في الدوري التونسي (البطولة التونسية) تقام اليوم 3 مباريات في غاية الأهمية، يجمع اللقاء الأول بين أمل حمام سوسة والترجي الجرجيسي، وفي نفس الموعد يلعب الأولمبي الباجي ضد نجم المتلوي، وتليهما مباراة الإفريقي والنجم الساحلي.

مباراة وحيدة تقام اليوم في الدوري الجزائري، وتجمع بين وفاق سطيف وشباب بلوزداد في الجولة 22 من الدوري.