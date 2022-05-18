بسبب مباراة الأهلى .. استقالة جماعية لمجلس إدارة الرجاء المغربى

الشارقة - اميمة ياسر - فاجأ مجلس إدارة نادى الرجاء المغربى جماهيره ومحبيه بقرار صادم على خلفية عقوبات لجنة الانضباط بـ"كاف" بسبب أحداث مباراة الأهلى.

وأعلن نادى الرجاء تقديم استقالته الجماعية نهاية الموسم الحالى وإجراء انتخابات قريبة مقبلة.

وقررت لجنة الانضباط فرض عقوبة على الرجاء بمباراتين بدون جماهير لمباراتهم المقبلة فى مسابقات الاتحاد الإفريقى، وغرامة قدرها 24 ألف دولار أمريكى، لاستخدام الدخان والقنابل والليزر ورمى الزجاجات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف دولار لفشل النادى فى توفير التدابير الأمنية اللازمة.

وودع الرجاء منافسات دورى أبطال إفريقيا من دور نصف النهائى بعد الخسارة بنتيجة 1/2 فى مجموع المباراتين.