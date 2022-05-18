موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي القادمتين في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - استضاف ملعب سانت ماري مباراة الفريقين في ختام منافسات الجولة السابعة والثلاثين، حيث فاز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

هذا الفوز جعل حسم هوية الفائز بلقب الدوري الإنجليزي للجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، حيث ارتفع رصيد ليفربول إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ولفرهامبتون يوم الأحد 22 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا يوم الأحد 22 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً.