اخبار الرياضه

موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي القادمتين في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - استضاف ملعب سانت ماري مباراة الفريقين في ختام منافسات الجولة السابعة والثلاثين، حيث فاز بهدفين مقابل هدف.

هذا الفوز جعل حسم هوية الفائز بلقب للجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، حيث ارتفع رصيد ليفربول إلى 89 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ولفرهامبتون يوم الأحد 22 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا يوم الأحد 22 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا