مصدر لمصراوي: الأهلي يدرس تكريم فرق الصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي إقامة حفل تكريم لفرق ألعاب الصالات (السلة والطائرة واليد)، بعد نجاحاتها في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقوم وفد من إدارة الأهلي في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء باستقبال بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة، عند وصولها إلي مطار القاهرة عائدة من تونس.

وكان فريق الطائرة قد توج بلقب بطولة أفريقيا للأندية التي أقيمت في تونس، بعد أن تغلب على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات البطولة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن مجلس الإدارة سيطرح فكرة إقامة حفل لتكريم فرق النشاط الرياضي الفائزة ببطولات في الفترة الأخيرة، وعلي رأسها فريق السلة والطائرة واليد.

وكان فريق الرجال لكرة السلة فاز بلقب دوري السوبر المصري على حساب الاتحاد السكندري، فيما توج فريق اليد بلقب السوبر الأفريقي وتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تقام بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.