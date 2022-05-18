ورقة مفاجأة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة البنك الأهلي، في إطار الجولة الـ19 بمسابقة دوري we المصري.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات بداية بمشاركة أيمن أشرف في الجانب الدفاعي ليكون على حساب ياسر إبراهيم والذي لعب مباراة وفاق سطيف الجزائري.

وفي وسط الملعب، سيعتمد موسيماني على خدمات اللاعب الناشئ أحمد نبيل "كوكا" وسيكون بجانبه محمد مجدي "أفشة".

وكان الأهلي لعب المباراة الماضية أمام سطيف في وسط الملعب بالدولي المالي أليو ديانج وجواره حمدي فتحي إلا أن الثنائي سيغيبان عن لقاء الليلة.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي مباراة البنك بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل المحتمل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة".

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، حيث يبتعد الفريق الأحمر عن المتصدر فريق الزمالك بفارق 8 نقاط، إلا أن الفريق الأبيض خاض جميع مبارياته.

في المقابل، يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.