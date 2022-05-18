البنك والأهلي.. تعرف على أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة، مساء اليوم الأربعاء، عدة مباريات في مختلف الملاعب سواء كانت محلية أو أوروبية.

ويلعب البنك الأهلي ضد منافسه الأهلي، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع التاسع عشر بمسابقة دوري we المصري.

أما في مسابقة الدوري الأوروبي، سيواجه اينتراخت فرانكفورت منافسه جلاسكو رينجرز في المباراة النهائية.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري we المصري:

البنك الأهلي × الأهلي.. الموعد 8 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الأوروبي:

اينتراخت فرانكفورت × جلاسكو رينجرز.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم1.

الدوري المغربي:

المغرب الفاسي × الوداد البيضاوي.. الموعد 7:15 مساءً.. القنوات الناقلة الرياضية المغربية.