تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مباراته القادمة على أمل العودة لسكة الانتصارات بعد هزيمته أمام طلائع الجيش، في بطولة الدوري المصري.



وتعرض الزمالك لهزيمته الثانية تواليا في الدوري المصري، عقب خسارته، مساء الثلاثاء، أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

يلعب الزمالك ضد أسوان، يوم الإثنين المقبل، الموافق 23 مايو/ أيار، في الدور نصف النهائي من كأس مصر للموسم الماضي 2021/2020.

وتقام المباراة على استاد "عثمان أحمد عثمان" بالعاصمة المصرية "القاهرة". وتبث عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وتأجل هذا اللقاء أكثر من مرة، حيث كان مقررا في البداية إقامته يوم 9 أغسطس/ آب 2021، ثم تأجل ليوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

تغير موعد اللقاء لمرة ثالثة بداعي رغبة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، في إقامة مباراة ودية.

ووسط غموض تام أحاط بمصير بطولة كأس مصر، وتردد مسؤولي اتحاد الكرة في إلغائها، تقرر استكمال المسابقة مع الإعلان عن جدولها في الموسم الحالي 2021-2022.

اللافت أيضا أن فريق أسوان هبط من الدوري الممتاز، وصعد إليه مجددا بنهاية الموسم الجاري في ظل تأجيل مباراة الزمالك أكثر من مرة.