الشرطة يتوج رسميا بلقب الدوري العراقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نجح فريق الشرطة في التتويج رسميا بلقب الدوري العراقي عقب فوزه على مضيفه القوة الجوية بهدفين دون رد.



المباراة جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي، ضمن مؤجلات الجولة رقم 27 من الدوري العراقي.

واستطاع الشرطة حسم اللقاء لصالحه بفضل ثنائية سجلت عن طريق محمود المواس وعلي حصني فيصل في الدقيقتين 26 و47.

الفوز بالنسبة للشرطة ضمن له حسم لقب الدوري رسمياً لأنه رفع الفارق مع أقرب منافسيه الطلبة إلى 23 نقطة قبل 7 جولات من النهاية.

ويحتل الشرطة حاليا المركز الأول في ترتيب الدوري العراقي برصيد 82 نقطة، فيما يأتي الطلبة في الوصافة بواقع 59 نقطة.