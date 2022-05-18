شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة ملعب نهائى أفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن المحكمة الرياضية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تأكيد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لمسئولى اتحاد الكرة المصرى أنه لا يوجد تعديل فى ملعب نهائى دورى أبطال أفريقيا إلا بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

وكان اتحاد الكرة طلب من الكاف إقامة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب محايد، بعدما أعلن الكاف إقامتها يوم 30 مايو الجارى باستاد محمد الخامس بالمغرب.

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن المحكمة الرياضية الدولية المنوطة بنقل المباراة بقرار منها.

- أنشأت المحكمة الرياضية الدولية عام 1984، ويتم اختصارها بكلمة "كاس".

- يقع مقرها فى مدينة لوزان بسويسرا، ويكون اختصاصها قضايا التحكيم الرياضى الدولى.

- تتمثل مهمة الكاس فى تسوية النزاعات الرياضية، مستقلة عن هيئة رياضية أخرى، ويتبع ماليا وإداريا المجلس الدولى للتحكيم الرياضى.

- لا يتم اللجوء للمحكمة الرياضية إلا بموافقة الطرفين، لأنه يُعد بمثابة اعتراف بالسلطة القانونية للمحكمة.

- يعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضى CAS، لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة، النوادي، اللاعبين، الموظفين الرسميين، ووكلاء اللاعبين.

- يتم تقديم الطعون بالاستئناف على القرارات النهائية الصادرة من الاتحادات الوطنية خلال 21 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

- يمكن اللجوء فقط إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاد كل القنوات الداخلية الأخرى.

- تتعامل المحكمة مع الاستئنافات المرفوعة فى انتهاكات قوانين اللعبة وعقوبات إيقاف الرياضيين بعد ثلاثة أشهر باستثناء المنشطات الرياضية.