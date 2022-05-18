شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الوداد.. الأهلى يحقق نصف ألقابه فى دورى أبطال إفريقيا خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليحسم الجدل المثار منذ أيام حول ملعب النهائي.

ألقاب الأهلى

ويعد النادى الأهلى أكثر أندية أفريقيا تتويجا بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب ويحلم بالحادية عشر في تاريخه والثالثة على التوالي، عندما يلعب مع الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري.

ونجح الأهلى في الظفر بنصف ألقابه العشرة خارج ملعبه، حيث توج بألقاب (1982 في غانا– 2006 في تونس – 2008 في الكاميرون – 2012 في تونس – 2021 في المغرب".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل 2/2 مع وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائر مساء السبت الماضي، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت قبل الماضي برباعية نظيفة.

فيما تأهل الوداد لنهائي البطولة القارية بعدما فاز على بترو أتلتيكو الإتجولي بملعب الأخير 3/1 في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية ثم تعادل 1/1 في لقاء العودة بالمغرب.

وبذلك يكون موعد مباراة الاهلي والوداد هو التاسعة من مساء يوم 30 مايو الجاري بتوقيت القاهرة بإستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.