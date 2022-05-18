شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ينتظر اللقب الخامس بدورى أبطال أفريقيا فى النهائى السابع له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض وليد سليمان، جناح النادى الأهلى، النهائي السابع له في بطولة دورى أبطال أفريقيا رفقة النادى الأهلى، بعد التأهل للنهائى الـ15 في تاريخ المارد الأحمر بعد الإطاحة بفريق وفاق سطيف الجزائرى في نصف النهائي.

وحصد وليد سليمان مع الأهلى 4 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا خلال 6 نهائيات خاضها رفقة المارد الأحمر، ويأمل في التتويج باللقب الخامس له والحادى عشر في تاريخ النادى الأهلى خاصة بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم.

نهائي دورى أبطال أفريقيا 2012 أمام الترجى التونسى "تحقيق اللقب".

نهائي دورى أبطال أفريقيا 2013 أمام أورلاندو بطل جنوب أفريقيا "تحقيق اللقب".

نهائي دورى أبطال أفريقيا 2017 أمام الوداد المغربى "خسارة اللقب".

نهائي دورى أبطال أفريقيا 2018 أمام الترجى التونسى "خسارة اللقب".

نهائي دورى أبطال أفريقيا 2020 أمام الزمالك "تحقيق اللقب".

نهائي دورى أبطال أفريقيا 2021 أمام كايزر تشيفيز "تحقيق اللقب".

وفى سياق آخر، واصل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، نتائجه الرائعة مع الأهلى بعدما أطاح بوفاق سطيف بطل الجزائر في إطار مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلى مع وفاق سطيف بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى النهائي بمجموعة المباراتين 6/ 2 في نتيجة كبيرة للعام الثالث على التوالي.

قاد موسيمانى النادى الأهلى للوصول إلى النهائي الثالث له على التوالي تحت قيادته، واقترب من تحقيق اللقب الثالث على التوالي والحادى عشر في تاريخ الأهلى.