شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم علاء عبد العال لقطار المدربين الراحلين فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، شبح الإقالة بسبب نتائج الفريق السيئة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الهزيمة من غزل المحلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس في استاد غزل المحلة.

وتولى علاء عبد العال مهمة تدريب إيسترن كومبانى خلفا للمدرب علاء نوح، الذى تمت إقالته بعد الهزيمة من سموحة بثلاثية نظيفة في الأسبوع الثالث في بطولة الدورى.

وقاد علاء عبد العال إيسترن كومبانى في 15 مباراة، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مباريات، سجل اللاعبون تحت قيادته 10 أهداف واستقبلوا 24 هدفا.

وتنتظر إدارة إيسترن كومبانى نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة المقبلة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى، لحسم مصيره مع الفريق.

وقرر علاء عبد العال خوض المباراة الودية، اليوم، أمام الفيوم لتجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة المحلة، ومنح بعض الناشئين الفرصة الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

يحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.