محمد بسام يتحدث عن.. الظهور الجيد أمام القطبين.. واقترابه من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفىى الجريتلي:

أبدى حارس مرمى فريق طلائع الجيش، محمد بسام، سعادته بحقيق الفوز أمام الزمالك، مشيرًا إلى أنه اقترب من التواجد داخل جدران القلعة البيضاء.

وأضاف بسام، في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد:"الفوز أمام الزمالك مُهم وشكّل معنا الفارق، كنا نعلم أن الزمالك سيخوض المباراة للفوز فالمباراة بالنسبة له كانت لا تقبل القسمة على اثنين وسلاحنا أمام الزمالك كان (مط) الوقت لأن مع مرور الوقت تزيد الضغوط على لاعبي الزمالك وتزداد ثقتنا عكس إذا استقبلنا هدفًا مبكرًا والحمدلله السيناريو الذي أردناه تم".

وتابع حارس مرمى طلائع الجيش:"لم يُشكل هجوم الزمالك عليّ خطورة لتركيز الفريق، فكنا نريد الفوز بالثلاثة نقاط، فعندما تلعب على الثلاثة نقاط قد تحصل على نقطة والحمدلله حصدنا نقاط المباراة وليست صدفة الظهور بشكل جيد أمام الفرق الكبيرة فكنا أمام الأهلي قريبون من الفوز ولكن الله لم يرد وأمام الزمالك الحمدلله ربنا كافئنا".

ردّ باسم على أنباء التوقيع لنادي الزمالك بقوله:"هناك أحاديث شبه رسمية مع الزمالك، وبالطبع شرف لأي لاعب التواجد بالأهلي والزمالك وإذا جاءت الفرصة سأرحب بها؛ فأريد الانضمام لأحد الأندية الكبيرة فأي لاعب يتمنى اللعب بالأهلي والزمالك وبخصوص التوقيع للزمالك مازال هناك بعض الأمور التي نتفق عليها وإن شاء الله ربنا كريم".

وعن موقفه من المشاركة في ظل تواجد أكثر من حارس بالزمالك، رد حارس مرمى طلائع الجيش:"المشاركة بالنسبة لي مهمة فمازال لدي الكثير ولكن لن اشترط على الأهلي والزمالك اللعب؛ فالتواجد بهما يضيف لك ولكن أبحث عن فرصة تكون الأسهل لي في المشاركة".

وأتم بسام تصريحاته بقوله:"حراس الزمالك الأربعة محترمون ولكن إذا سيتواجد منهم أكثر من حارس فسأفكر في الأمر ولكن بالطبع لن أرفض وجودي في الزمالك ولكن إذا كنا اثنين حراس كبار في الفريق سيكون هذا أفضل بالنسبة لي وبدون تفكير سأنضم ولم يحدث تواصل بيني والأهلي".

وفاز طلائع الجيش بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت فريقه مساء يوم أمس الثلاثاء بنظيره الزمالك ضمن منافسات الدوري.